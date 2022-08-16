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Бывшего начальника российского СИЗО приговорили к восьми годам за взятки

В Подмосковье врио начальника СИЗО-11 и оперативник получили 8 и 10 лет за взятки

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Павлово-Посадский городской суд приговорил бывшего временно исполняющего обязанности (врио) начальника подмосковного СИЗО-11 к восьми с половиной годам лишения свободы за получение взяток от арестованных. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Второй фигурант дела — старший оперуполномоченный — получил десять лет заключения. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что подсудимые в сентябре-октябре 2017 года путем вымогательства получили от заключенных через посредника почти 400 тысяч рублей за улучшение условий содержания под стражей. В феврале-марте 2018 года им было передано 500 тысяч рублей.

Посредник ранее уже был осужден по делу о коррупции.

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Любовь Ширижик
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