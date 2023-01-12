Назарбаева лишили статуса почетного сенатора Казахстана

Бывшего президента Казахстана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора

Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора. Об этом журналистам сообщил председатель сената (верхней палаты парламента) республики Маулен Ашимбаев, передает ТАСС.

«Учитывая, что из конституции это [статьи о статусе и полномочиях первого президента страны] было убрано, учитывая, что закон [о первом президенте] готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание "почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента. Завтра на совместном заседании палат парламента мы поставим на утрату закон "О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации — прим. «Ленты.ру»)"», — заявил Ашимбаев.

По его словам, такой статус был присвоен только одному человеку в мае 2019 года — первому президенту Казахстана. Тогда председателем сената была дочь экс-президента Дарига Назарбаева. Благодаря такому решению Назарбаев мог посещать заседания верхней палаты парламента.

Ранее Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон о первом президенте республики. В июне 2022 года вступили в силу изменения в конституцию страны, которые граждане поддержали на референдуме. Они предполагают исключение из основного закона упоминание о Назарбаеве. Экс-президент поддержал такое решение.