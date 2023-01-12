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10:36, 12 января 2023Бывший СССР

Назарбаева лишили статуса почетного сенатора Казахстана

Бывшего президента Казахстана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора
Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. Фото: Елизавета Дмитриева / Коммерсантъ

Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора. Об этом журналистам сообщил председатель сената (верхней палаты парламента) республики Маулен Ашимбаев, передает ТАСС.

«Учитывая, что из конституции это [статьи о статусе и полномочиях первого президента страны] было убрано, учитывая, что закон [о первом президенте] готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание "почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента. Завтра на совместном заседании палат парламента мы поставим на утрату закон "О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации — прим. «Ленты.ру»)"», — заявил Ашимбаев.

По его словам, такой статус был присвоен только одному человеку в мае 2019 года — первому президенту Казахстана. Тогда председателем сената была дочь экс-президента Дарига Назарбаева. Благодаря такому решению Назарбаев мог посещать заседания верхней палаты парламента.

Ранее Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон о первом президенте республики. В июне 2022 года вступили в силу изменения в конституцию страны, которые граждане поддержали на референдуме. Они предполагают исключение из основного закона упоминание о Назарбаеве. Экс-президент поддержал такое решение.

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Алевтина Запольская
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