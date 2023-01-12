Девушка рассказала о двухлетних счастливых отношениях без единого поцелуя
Девушка призналась, что за два года отношений не целовалась с женихом, и в сети ей выразили поддержку. Необычную историю любви и воздержания рассказало издание New York Post со ссылкой на соцсети героини.
23-летняя Киндел Гроув рассказала на своей странице в TikTok, что два года встречается с парнем, но при этом они даже не целовались. Такое поведение она объяснила моральными и религиозными принципами.
Мы христиане, он мой первый парень. Мы бережем себя для брака, и у нас есть границы. Я никогда не хочу целовать никого, кроме мужа, потому что чувствую, что это особенная вещь
Девушка призналась, что ей нравится любовь, не зависящая от физической близости. Она добавила, что ее и избранника постоянно критикуют за подобную стойкость, но ее чужое мнение не интересует.
Один из комментаторов спросил, пожимают ли хотя бы влюбленные руки при встрече. В ответ Гроув с женихом записали забавное видео, в котором показали, что при встрече здороваются как добрые приятели. Еще один тиктокер поинтересовался: «А что вы делаете, когда говорите "привет"?» На это нецелованная невеста ответила, что колесо точно не делают.
Многие их тех, кто ознакомился с исповедальным видео девушки, поддержали ее. «Это прекрасно», «Я мусульманин и поддерживаю ваше решение», «Оказывается, у нас с девушкой не те отношения. Вот пример настоящей любви», — последовали комментарии.
Ранее в интернете разгорелись споры из-за девушки, запретившей жениху сделать одну вещь на мальчишнике. Невеста пригрозила ему разрывом отношений, если он пригласит на праздник стриптизерш.