Девушка рассказала о двухлетних счастливых отношениях без единого поцелуя

New York Post: девушка призналась, что за два года отношений не целовалась с женихом

Девушка призналась, что за два года отношений не целовалась с женихом, и в сети ей выразили поддержку. Необычную историю любви и воздержания рассказало издание New York Post со ссылкой на соцсети героини.

23-летняя Киндел Гроув рассказала на своей странице в TikTok, что два года встречается с парнем, но при этом они даже не целовались. Такое поведение она объяснила моральными и религиозными принципами.

Мы христиане, он мой первый парень. Мы бережем себя для брака, и у нас есть границы. Я никогда не хочу целовать никого, кроме мужа, потому что чувствую, что это особенная вещь Киндел Гроув пользовательница TikTok

Девушка призналась, что ей нравится любовь, не зависящая от физической близости. Она добавила, что ее и избранника постоянно критикуют за подобную стойкость, но ее чужое мнение не интересует.

Один из комментаторов спросил, пожимают ли хотя бы влюбленные руки при встрече. В ответ Гроув с женихом записали забавное видео, в котором показали, что при встрече здороваются как добрые приятели. Еще один тиктокер поинтересовался: «А что вы делаете, когда говорите "привет"?» На это нецелованная невеста ответила, что колесо точно не делают.

Многие их тех, кто ознакомился с исповедальным видео девушки, поддержали ее. «Это прекрасно», «Я мусульманин и поддерживаю ваше решение», «Оказывается, у нас с девушкой не те отношения. Вот пример настоящей любви», — последовали комментарии.

Ранее в интернете разгорелись споры из-за девушки, запретившей жениху сделать одну вещь на мальчишнике. Невеста пригрозила ему разрывом отношений, если он пригласит на праздник стриптизерш.