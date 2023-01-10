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20:02, 10 января 2023Забота о себе

Невеста запретила жениху одну вещь на мальчишнике и вызвала споры в сети

NYP: невеста запретила приглашать на мальчишник жениха стриптизерш и вызвала споры в сети

Фото: Eric Nopanen / Unsplash

Пользовательница TikTok Стефани Сакко запретила жениху приглашать на свой мальчишник стриптизерш и вызвала споры в сети. Об этом рассказало издание New York Post (NYP) co ссылкой на соцсети невесты.

Сакко категорично заявила в блоге, что не позволит жениху развлекаться в компании полуголых девушек за день до бракосочетания.

Если же он это сделает, то нашим отношениям конец. Свадьбы не будет!

Стефани Саккопользовательница TikTok
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Девушка призналась, что не понимает, как за день до свадьбы можно любоваться другими девушками. «Жду, когда мужчины назовут меня неуверенной в себе женщиной», — сказала она и спровоцировала жаркую дискуссию.

Многие поддержали ее в комментариях, но кто-то не поскупился на ироничную критику. «Я согласна. Ночь перед свадьбой — это ночь перед вступлением в отношения. Если ты женишься, то почему хочешь смотреть на других женщин?» — написала одна из пользовательниц соцсети.

Точно, если мой парень не хочет остепениться, я пойду к тому, что захочет быть только со мной

комментарий в TikTok

Но нашлись и те, кто встал на сторону жениха. Некоторые из тех, кто увидел публикацию Сакко, отметили, что мальчишник — не проблема для отношений, а саму невесту назвали убийцей вечеринок.

«Ты полиция нравов?», «Это чертовски мелочно!», «Мои сестры, мама и я наняли отцу стриптизершу на его 40-летие, и мы все сидели и смотрели», — последовали критические комментарии. А один из посетителей станицы Сакко отметил, что все зависит от типа отношений между людьми.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали малопривлекательную девушку, вышедшую замуж за атлетичного красавца. Недоброжелатели осыпали ее едкими комментариями, в которых написали, что такой брак — фальшивка.

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Вера Владзиевская
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