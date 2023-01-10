Невеста запретила жениху одну вещь на мальчишнике и вызвала споры в сети

NYP: невеста запретила приглашать на мальчишник жениха стриптизерш и вызвала споры в сети

Пользовательница TikTok Стефани Сакко запретила жениху приглашать на свой мальчишник стриптизерш и вызвала споры в сети. Об этом рассказало издание New York Post (NYP) co ссылкой на соцсети невесты.

Сакко категорично заявила в блоге, что не позволит жениху развлекаться в компании полуголых девушек за день до бракосочетания.

Если же он это сделает, то нашим отношениям конец. Свадьбы не будет! Стефани Сакко пользовательница TikTok

Девушка призналась, что не понимает, как за день до свадьбы можно любоваться другими девушками. «Жду, когда мужчины назовут меня неуверенной в себе женщиной», — сказала она и спровоцировала жаркую дискуссию.

Многие поддержали ее в комментариях, но кто-то не поскупился на ироничную критику. «Я согласна. Ночь перед свадьбой — это ночь перед вступлением в отношения. Если ты женишься, то почему хочешь смотреть на других женщин?» — написала одна из пользовательниц соцсети.

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Но нашлись и те, кто встал на сторону жениха. Некоторые из тех, кто увидел публикацию Сакко, отметили, что мальчишник — не проблема для отношений, а саму невесту назвали убийцей вечеринок.

«Ты полиция нравов?», «Это чертовски мелочно!», «Мои сестры, мама и я наняли отцу стриптизершу на его 40-летие, и мы все сидели и смотрели», — последовали критические комментарии. А один из посетителей станицы Сакко отметил, что все зависит от типа отношений между людьми.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали малопривлекательную девушку, вышедшую замуж за атлетичного красавца. Недоброжелатели осыпали ее едкими комментариями, в которых написали, что такой брак — фальшивка.