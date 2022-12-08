Вышедшая замуж за красивого мужчину девушка столкнулась с критикой в сети

Mirror: полная девушка из США пожаловалась на травлю из-за мужа-красавца

28-летняя американка Джина Миярес столкнулась критикой от анонимов в сети, после того как вышла замуж за красивого мужчину. Об этом рассказало издание Mirror.

Миярес познакомилась с Джошем на работе в 2017 году. Сначала они были друзьями, но год спустя начали встречаться, а еще через год стали мужем и женой. После того как пара стала выкладывать совместные снимки в социальных сетях, хейтеры устроили девушке травлю.

Недоброжелатели откровенно и грубо заявляли, что их брак является фальшивкой, так как, по их мнению, такой спортивный красавец не мог полюбить полную женщину. Миярес пожаловалась, что часто слышит сплетни за спиной, и ее это расстраивает.

Мне жаль этих людей, потому что они не знают, что такое настоящая любовь Джина Миярес

Девушка уверяет, что ее 24-летнему мужу нравятся ее формы, хотя сам он ведет активный образ жизни и много времени уделяет спорту. «Люди не понимают, как можно любить кого-то большого размера. Они говорят, что Джош очень привлекательный, а наш брак ненастоящий. Иногда мне даже заявляют, что я выгляжу как мужчина», — рассказывает о своих эмоциях она.

Мужчина не скрывает, что нападки на жену выводят его из себя. «Меня бесит, когда люди оценивают внешность Джины. И мне хочется наорать на них. Мне больно знать, что кто-то говорит неприятные вещи о моей великолепной жене», — признался он.

Однако иногда супруги находят комментарии забавными и смеются над ними. «Мы уверены в себе. Мы любим друг друга», — заключила Миярес, добавив, что сейчас все их с мужем усилия направлены на то, чтобы стать родителями.

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