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16:10, 8 декабря 2022Забота о себеРеклама

Вышедшая замуж за красивого мужчину девушка столкнулась с критикой в сети

Mirror: полная девушка из США пожаловалась на травлю из-за мужа-красавца

Фото: The HK Photo Company / Unsplash

28-летняя американка Джина Миярес столкнулась критикой от анонимов в сети, после того как вышла замуж за красивого мужчину. Об этом рассказало издание Mirror.

Миярес познакомилась с Джошем на работе в 2017 году. Сначала они были друзьями, но год спустя начали встречаться, а еще через год стали мужем и женой. После того как пара стала выкладывать совместные снимки в социальных сетях, хейтеры устроили девушке травлю.

Недоброжелатели откровенно и грубо заявляли, что их брак является фальшивкой, так как, по их мнению, такой спортивный красавец не мог полюбить полную женщину. Миярес пожаловалась, что часто слышит сплетни за спиной, и ее это расстраивает.

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Джина Миярес

Девушка уверяет, что ее 24-летнему мужу нравятся ее формы, хотя сам он ведет активный образ жизни и много времени уделяет спорту. «Люди не понимают, как можно любить кого-то большого размера. Они говорят, что Джош очень привлекательный, а наш брак ненастоящий. Иногда мне даже заявляют, что я выгляжу как мужчина», — рассказывает о своих эмоциях она.

Мужчина не скрывает, что нападки на жену выводят его из себя. «Меня бесит, когда люди оценивают внешность Джины. И мне хочется наорать на них. Мне больно знать, что кто-то говорит неприятные вещи о моей великолепной жене», — признался он.

Однако иногда супруги находят комментарии забавными и смеются над ними. «Мы уверены в себе. Мы любим друг друга», — заключила Миярес, добавив, что сейчас все их с мужем усилия направлены на то, чтобы стать родителями.

Ранее психолог Ольга Чаликова рассказала, по каким причинам люди часто вспоминают бывших возлюбленных. Она объяснила, что это происходит, когда человек не завершил для себя прежние отношения.

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Вера Владзиевская
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