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12:35, 12 января 2023Россия

Стало известно о ночных взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье

Рогов сообщил о ночных взрывах на военных объектах в подконтрольном Киеву Запорожье

Фото: Reuters

В ночь с 11 на 12 января на военных объектах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Запорожье были слышны взрывы. Об этом в Telegram сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, взрывы начали раздаваться с 4:00 по мск. По предварительной информации, они звучали на объектах, где находятся склады боеприпасов и военная техника, а также огневые позиции украинских сил.

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Алевтина Запольская
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