Рогов сообщил о ночных взрывах на военных объектах в подконтрольном Киеву Запорожье

В ночь с 11 на 12 января на военных объектах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Запорожье были слышны взрывы. Об этом в Telegram сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, взрывы начали раздаваться с 4:00 по мск. По предварительной информации, они звучали на объектах, где находятся склады боеприпасов и военная техника, а также огневые позиции украинских сил.