Венгрия преостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине

Президент Венгрии Новак предостерегла НАТО от втягивания в украинский конфликт

Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на венгерское агентство MTI.

Новак призвала Североатлантический альянс руководствоваться прагматизмом и думать о выживании Европы.

«Необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт», — предупредила она на встрече с иностранными послами, работающими в Венгрии.

Глава страны призвала дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга и прагматизма.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил желание Евросоюза вводить все новые ограничения против России. По его словам, ЕС хочет новых антироссийских санкций, чтобы «оправдать свои ошибочные решения, которые наносят вред».