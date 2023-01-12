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12:26, 12 января 2023Мир

В США сравнили борьбу Зеленского за Бахмут с одержимостью Гитлера Сталинградом

Полковник Макгрегор: Бахмут для Зеленского — аналог гитлеровской одержимости Сталинградом

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Артемовск (украинское название — Бахмут) стал для президента Украины Владимира Зеленского аналогом гитлеровской одержимости Сталинградом. Такое сравнение привел экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

«Бахмут имеет важнейшее значение, по всеобщим оценкам, поэтому к нему приковано такое внимание. Зеленский и его друзья, как видно, считают, что потеря Бахмута неприемлема. Она сломит волю украинцев, деморализует их армию. И он продолжает приносить в жертву тысячи украинцев ради Бахмута», — указал офицер.

Макгрегор обратил внимание, что последние трое суток температура на Украине держится ниже точки замерзания, а если холода продержатся дольше двух недель без оттепелей, «тогда не будет причин, по которым Россия не может начать общее наступление». «На этот момент все будут решать русские. Инициатива у них в руках, погода теперь на их стороне, и ничто не может помешать их наступлению по любому направлению», — заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон и Берлин боятся передавать танки Abrams и Leopard 2 Киеву из-за «развала» украинской армии. По его словам, Германия и США справедливо боятся, что их технику выставят на посмешище. При этом он отметил, что США должны были предоставить украинской стороне либо американские, либо немецкие танки, чтобы облегчить процедуру обслуживания и замены деталей на машинах. Макгрегор указал, что сам отдал бы предпочтение модели танка Leopard 2 из-за его надежного дизельного двигателя, который не нужно заправлять каждые шесть или восемь часов.

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Виктория Кондратьева
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