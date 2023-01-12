Внучка переодела 80-летнюю бабушку в свою одежду и удивила пользователей сети

Риелтор Анжелика переодела 80-летнюю бабушку в свою одежду и удивила пользователей сети

Риелтор Анжелика с никнеймом @angelicaseattlerealtor из Сиэтла, США, переодела 80-летнюю бабушку в свою одежду и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах женщина предстала в просторной белой ночной рубашке с отделкой из кружева. При этом она собрала верхнюю часть волос на макушке. Затем внучка продемонстрировала, как бабушка выглядит в ее наряде. Так, родственница юзерши позировала в открывающем плечи лонгсливе, который подчеркивал ее талию и бюст. Кроме того, героиня ролика надела облегающие черные брюки, распустила волосы и дополнила образ серьгами-кольцами и остроносыми ботинками на каблуках.

Пользователи TikTok высказали свое мнение о преображении женщины в комментариях. «80? Вау, она не выглядит на свой возраст», «Браво!», «Она выглядит на 45, в чем ее секрет?» — заявили они.

В августе 2022 года сообщалось, что блогерша Бьянка удивила подписчиков моложавой внешностью, показав видео с маленьким внуком и дочерью.