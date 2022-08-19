Бабушку приняли за сестру ее внука из-за моложавой внешности

TikTok-блогерша Бьянка удивила подписчиков моложавой внешностью на видео с внуком

Блогерша Бьянка удивила подписчиков моложавой внешностью, показав видео с маленьким внуком и дочерью. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 35-летняя женщина предстала в облегающем черном топе, распустив длинные локоны. Она сделала макияж, нанеся блестящие тени голубого оттенка и черную подводку. При этом в ролике видны объемная татуировка, покрывающая ее руку, а также рисунок на лице и пирсинг в носу. 20-летняя дочь блогерши, в свою очередь, позировала в оверсайз-свитшоте и без косметики на лице, держа на руках сына.

Пользователи сети удивились, узнав, что юзерша стала бабушкой в столь молодом возрасте. Некоторые из них не поверили инфлюэнсерше, приняв ее за сестру ребенка. «Прекрасная бабушка, вы с дочерью действительно похожи на сестер», «Клянусь, вы трое могли бы сойти за братьев и сестер», «Как она может быть бабушкой?» — прокомментировали зрители.

В феврале мать двоих детей назвала свой реальный возраст и вызвала недоумение у пользователей сети. На кадрах жительница США Кайла объяснила, что из-за внешности многие подписчики считают ее подростком, в то время как в действительности ей исполнилось 32 года. Героиня материала предстала перед зрителями с собранными в хвост волосами, в бежевом топе и облегающих джинсах. Кроме того, на кадрах ролика видно, что на ее лице отсутствуют морщины.