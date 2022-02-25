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Мать двоих детей назвала свой реальный возраст и удивила подписчиков

32-летняя жительница США удивила пользователей сети отсутствием морщин на лице

Фото: @kayllamariie_x

Мать двоих детей назвала свой реальный возраст и вызвала недоумение у пользователей сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На кадрах жительница США Кайла объяснила, что из-за юной внешности многие подписчики считают ее подростком, в то время как в действительности ей исполнилось 32 года. Героиня материала предстала перед зрителями с собранными в хвост волосами, в бежевом топе и облегающих джинсах. В ролике видно, что на ее лице отсутствуют морщины.

Публикация стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров. Пользователей сети удивил настоящий возраст Кайлы, о чем они принялись писать в комментариях. «Выглядишь потрясающе», «Да, так держать, девочка, выглядишь прекрасно!», «Живешь лучшей жизнью!», «Я бы никогда не подумала, что у тебя есть дети!», «Обалдеть, вот это внешность», — высказывались они.

В сентябре блогерша Мама Аяна (Mama Ayana), которая выглядит гораздо моложе своих лет, раскрыла свой истинный возраст и также удивила пользователей сети. Она объяснила, что незнакомые люди считают ее молодой и не дают ей более 20 лет. Аяна призналась, что в действительности ей 48 лет.

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Айсель Эюбова
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