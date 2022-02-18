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Выглядящая на 20 лет женщина назвала свой реальный возраст и удивила фанатов

48-летняя жительница Калифорнии удивила пользователей сети отсутствием морщин на лице

Кадр: @the.officialmama

Молодо выглядящая женщина назвала свой реальный возраст и вызвала недоумение у пользователей сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На кадрах жительница Калифорнии Мама Аяна (Mama Ayana) объяснила, что из-за юной внешности многие подписчики считают ее 20-летней девушкой, в то время как в действительности ей исполнилось 48 лет. Героиня материала предстала перед зрителями в белом топе и голубой джинсовой куртке. В ролике видно, что на ее лице отсутствуют морщины.

Публикация стала вирусной и набрала больше миллиона просмотров и 133 тысячи лайков. Пользователей сети удивил настоящий возраст Аяны, о чем они принялись писать в комментариях. «Так ты собираешься раскрыть нам свой секрет?», «Ты выглядишь на 20 лет», «Не могу поверить, что ты старше моей мамы!», «Мне 22 года, и я хочу сказать, что сейчас вы выглядите лучше, чем большинство девушек моего возраста», — высказывались они.

В сентябре блогерша Фатос Фатма (Fatos Fatma), которая выглядит гораздо моложе своих лет, раскрыла свой истинный возраст и также удивила пользователей сети. Она объяснила, что незнакомые люди считают ее молодой и не дают ей более 35 лет. Фатма призналась, что в действительности ей исполнилось 52 года.

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Айсель Эюбова
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