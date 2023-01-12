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14:33, 12 января 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении американской гаубицы Paladin в ДНР

Минобороны отчиталось об уничтожении американской артиллерийской системы Paladin в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили в Донецкой народной республике артиллерийскую систему М109 Paladin, которая производится в США. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, гаубицы М777 и М109 Paladin были уничтожены в районах населенных пунктов Лозовое и Песчаное. Помимо этого, под удар попали две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» в районах населенного пункта Бурлацкое в ДНР и Орехово в Запорожской области.

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Также российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили на огневых позициях три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в Харьковской области и ДНР.

Ранее в военном ведомстве отчитались, что в ДНР были уничтожены четыре самоходные артиллерийские установки KRAB, произведенные в Польше.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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