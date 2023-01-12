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18:28, 12 января 2023Забота о себе

Предложен дешевый способ справиться с черной плесенью на окнах

The Sun: избавиться от черной плесени на подоконнике можно с помощью тарелок с солью

Фото: Shutterstock

С помощью тарелок с солью можно избавиться от черной плесени на подоконнике, рассказали в социальных сетях поклонники популярного британского блогера Софи Хинчклифф, получившей известность как фанатка уборки и домоводства миссис Хинч. Издание The Sun обратило внимание на предложенный ими дешевый способ.

В группе поклонников Хинч одна из подписчиц призналась, что нашла черную плесень на подоконниках в спальне, и проветривание не помогает справиться с ней. «Попробуйте поставить тарелки с солью на подоконник, это недорого и избавит от влажности», «Соль работает, но лучше не оставлять с ней рядом без присмотра детей и животных», — ответили ей в комментариях, посоветовав также не отказываться от специализированных средств для избавления от плесени.

Кроме того, добавили в комментариях, если плесени на окнах пока немного, может помочь соляная лампа, при включении которой плафон выделяет в воздух соляные пары.

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Александра Лисица
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