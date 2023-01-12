Мощный пожар на российском складе показали на видео

МЧС показало на видео пожар на складе в Красноярске

В Красноярске на одном из складов произошел модный пожар. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС России в Telegram.

Пожарные ликвидируют возгорание в складском помещении на площади 1 тысяча квадратных метров. Горит кровля здания, внутри наблюдается плотное задымление. По предварительной информации пострадавших нет.

По данным МЧС, к тушению пожара привлечены 57 человек и 21 единица техники.

20 ноября 2022 года загорелся склад цветов в районе Комсомольской площади в центре Москвы. В результате происшествия погибли семь человек.