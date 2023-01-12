Названы самые востребованные в России профессии

Эксперт Валинуров назвал разработчика ПО самой востребованной в России профессией

Наиболее востребованными в России специалистами традиционно являются представители IT-сферы, наибольшая потребность отмечается в соискателях на должность разработчика программного обеспечения, рассказал хедхантер, карьерный консультант Ильгиз Валинуров. В беседе с «Лентой.ру» он проанализировал текущее состояние рынка труда и перечислил наиболее актуальные сферы для профессионального развития в 2023 году.

«Нужны программисты всех мастей, но больше всего, конечно, есть потребность в разработчиках. В других сегментах экономики совершенно точно в тренде будут должности, связанные с производством, импортозамещением, инновациями и внедрением новых технологий. Если мы говорим о самых массовых позициях на рынке труда, то это грузчики, продавцы, разнорабочие, курьеры и прочее», — объяснил эксперт.

Валинуров также рассказал, что наиболее высокооплачиваемыми должностями на рынке являются позиции генерального менеджмента компаний.

Практически в любой компании самые высокие заработные платы будут у генеральных директоров, президентов и вице-президентов Ильгиз Валинуров карьерный консультант

«В остальном самые высокие заработные платы в компаниях, связанные с банковским сектором и добычей полезных ископаемых», — отметил специалист.

Анализируя изменения рынка труда в 2022 году, Валинуров заявил, что в связи со сложившейся ситуацией в уходящем году новых профессией не появилось, однако у ряда сотрудников возникла необходимость в быстром обучении новым навыкам, компетенциям и в изучении новых технологий. По его словам, в 2022 году тренд на востребованность IT-специалистов продолжает сохраняться.

«Кадровый голод в IT-сфере был всегда, всегда людей не хватало, и их сложно было искать. Сейчас производство в этой сфере становится более массовым, поэтому сотрудников нужно все больше с каждым днем. По разным оценкам, в ближайшее время в IT-сфере не будет хватать 5 млн специалистов», — добавил эксперт.

Ранее портал US News&World Report выпустил рейтинг самых востребованных профессией в США, первое место в котором занял разработчик программного обеспечения. Среди других востребованных профессий также выделялись следующие: практикующая медсестра, менеджер по продажам медицинских услуг, помощник врача, аналитик информационной безопасности, физиотерапевт, финансовый менеджер, IT-менеджер, веб-разработчик и стоматолог.