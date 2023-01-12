Звезда «Дома-2» высказалась о продаже дома в Москве

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь сообщила, что не планирует продавать дом в Москве

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Дарья Пынзарь, переехавшая вместе с мужем и детьми в турецкий город Аланья, высказалась на тему продажи дома в Москве. Своими планами на столичную недвижимость она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда реалити-шоу ответила на вопрос одного из подписчиков о том, продали ли они свой дом в Москве. По словам Пынзарь, ее семья не планирует избавляться от объекта недвижимости, расположенного в российской столице.

«А есть причины? Нет, мы ничего в Москве не продали, я люблю этот город и планирую туда приезжать», — сообщила блогер.

В январе Пынзарь продемонстрировала поклонникам, как продвигается ремонт их с мужем двухэтажной квартиры в Аланье.