В Квинтете Стефана обнаружили колоссальные ударные волны

NRAO: ударные волны в Квинтете Стефана создали уникальные структуры газообразного водорода

Астрономы обнаружили колоссальные ударные волны в Квинтете Стефана, изучив изображения, полученные космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST) и радиоинтерферометром ALMA. Эти волны формируют уникальные структуры из облаков водородного газа, деформирующихся под влиянием турбулентности. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO).

Звуковые волны, распространяющиеся в межгалактической среде, в несколько раз превышают по размеру Млечный Путь и приводят к рециркуляции облаков молекулярного водорода. Кроме того, ученые выявили на изображениях, полученные ALMA и JWST, такие детали, как превращение гигантского облака в газовую туманность, столкновение двух молекулярных облаков и начальные этапы формирования новой галактики.

Изображение: National Radio Astronomy Observator

Квинтет Стефана представляет собой относительно близкую к Млечному Пути группу из пяти галактик в созвездии Пегаса, четыре из которых находятся в тесном взаимодействии друг с другом и удалены от Земли на 290 миллионов световых лет. Пятая галактика — NGC 7320 — располагается на переднем плане, на расстоянии 40 миллионов световых лет от Земли. Эта группа представляет интерес для астрономов, поскольку предоставляет возможность наблюдения за процессами, происходящими в среде, окружающей сталкивающиеся галактики.

Отличие Квинтета Стефана от других типичных систем сталкивающихся и сливающихся галактик состоит в том, что турбулентные процессы, затрагивающие молекулярные облака, происходят в межгалактической среде, а не в самих галактиках, где это обычно приводит к всплеску звездообразования. Исследователи выделили три региона, включая «Поле 6» в центре главной ударной волны, где гигантское облако холодного молекулярного газа распадается на части и вытягивается в длинный хвост теплого молекулярного водорода, претерпевая несколько таких циклов.

В области, обозначенной как «Поле 5», ученые наблюдали два холодных газовых облака, соединенных потоком теплого молекулярного газообразного водорода. Наконец, «Поле 4» оказалось более спокойным и менее турбулентным, что позволило молекулярному облаку сколлапсировать в диск из звезд, что может быть зародышем карликовой галактики.

