Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:23, 12 января 2023Экономика

Россияне купили рекордное количество золотых слитков

«Ведомости»: россияне в 2022 году купили в банках рекордное количество физического золота

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россияне в прошлом году купили в банках рекордное количество физического золота. Пять из 13 системно значимых банков (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк и «Тинькофф банк») продали суммарно 57 тонн драгметалла, пишут «Ведомости».

Аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева отметила, что совокупно за 2022 год могло быть продано 64-67 тонн золота. Средневзвешенная цена одного грамма золота, по данным ЦБ, была 3983 рубля. Пять банков могли продать золотых слитков примерно на 200 миллиардов рублей.

Спрос на золото в банках вырос во много раз, например, в Сбербанке — в 18, в Россельхозбанке — в 16. Спрос на драгметалл, по мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, будут поддерживать три фактора: рост долларовой и рублевой цены на золото, повышенная неопределенность в мировой и российской экономиках, а также токсичность валют недружественных стран.

В третьем квартале 2022 года центральные банки разных стран приобрели почти 400 тонн золота, что более чем в четыре раза превышает показатель 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Нагиев высказался о пожертвовании 200 миллионов рублей армии РФ
Организатора ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму осудили на 17 лет
Россияне купили рекордное количество золотых слитков
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Роскомнадзор назвал количество заблокированных в 2022 году мошеннических сайтов
Отец засыпанного снегом ребенка рассказал подробности произошедшего
Ида Галич показала видео из постели
В полиции отреагировали на видео с убившим кошку на глазах у детей россиянином
Россиянам назвали лучшее время для новогодних обещаний
Двое контрактников сбежали из подмосковных воинских частей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.