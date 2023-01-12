Россияне купили рекордное количество золотых слитков

«Ведомости»: россияне в 2022 году купили в банках рекордное количество физического золота

Россияне в прошлом году купили в банках рекордное количество физического золота. Пять из 13 системно значимых банков (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк и «Тинькофф банк») продали суммарно 57 тонн драгметалла, пишут «Ведомости».

Аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева отметила, что совокупно за 2022 год могло быть продано 64-67 тонн золота. Средневзвешенная цена одного грамма золота, по данным ЦБ, была 3983 рубля. Пять банков могли продать золотых слитков примерно на 200 миллиардов рублей.

Спрос на золото в банках вырос во много раз, например, в Сбербанке — в 18, в Россельхозбанке — в 16. Спрос на драгметалл, по мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, будут поддерживать три фактора: рост долларовой и рублевой цены на золото, повышенная неопределенность в мировой и российской экономиках, а также токсичность валют недружественных стран.

В третьем квартале 2022 года центральные банки разных стран приобрели почти 400 тонн золота, что более чем в четыре раза превышает показатель 2021 года.