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09:56, 12 января 2023Наука и техника

Океаны стали рекордно теплыми в 2022 году

Advances in Atmospheric Sciences: содержание тепла в Мировом океане побило рекорд

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Международная группа ученых зафиксировала рекордный рост температуры морской воды из-за изменения климата. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Согласно авторам исследования, 2022 год побил рекорд 2021 года в отношении повышения температуры Мирового океана. Содержание тепловой энергии, рассеянной в слое морской воды толщиной два километра, увеличилось в среднем на 10 зеттаджоулей (1 зеттаджоуль равен 10 в 21-й степени джоулей), что примерно в 100 раз превышает количество всей произведенной электроэнергии в 2021 году. Причиной стало нагревание Земли из-за антропогенных выбросов углерода.

Среди семи регионов в четырех бассейнах (северная часть Тихого океана, северная часть Атлантического океана, Средиземное море и южные океаны) зарегистрирован самый высокий уровень содержания океанического тепла с 1950-х годов. Исследователи также выявили рекордное увеличение контраста в солености: соленые воды стали еще соленее, а пресные — более пресными. Это указывает на продолжающееся усиление глобального гидрологического цикла.

По словам ученых, результаты исследования указывают на то, что значительные изменения в стабильности океанических систем могут происходить быстрее, чем ожидалось. Так, увеличение температуры и солености морской воды усиливает стратификацию, когда толща морской воды разделяется на несмешивающиеся друг с другом слои. Это, в свою очередь, влияет на глобальные циклы тепла, кислорода и углерода между океаном и атмосферой, что увеличивает потерю океаном кислорода. Деоксигенация представляет угрозу не только для морской жизни, но и для наземных экосистем и человека.

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Александр Еникеев
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