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18:02, 12 января 2023Силовые структуры

Бывшего топ-менеджера Росавиации заподозрили в получении взяток от авиакомпании

Бывшего чиновника Росавиации заподозрили в получении взяток от казахстанской авиакомпании

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бывшего замначальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева заподозрили в получении взяток от казахстанской авиакомпании «Зирпегеб». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Малышев получал деньги в течение нескольких лет. В 2017 году представитель авиакомпании перевел топ-менеджеру 200 тысяч рублей за разрешение на разовый полет над Россией, в 2018-м — 126 тысяч рублей, также за полет в российском воздушном пространстве.

В 2020 году экс-чиновника уже осудили на восемь с половиной лет за получение взяток на четыре миллиона рублей от других авиакомпаний. Вознаграждение он брал за выдачу разрешений на чартерные перевозки пассажиров.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении менеджеров Azur Air из-за взятки чиновнику Росавиации.

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Елизавета Новикова
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