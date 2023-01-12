В Кремле описали ситуацию в Соледаре фразой «руки потирать не время»

Пресс-секретарь Путина Песков описал ситуацию в Соледаре фразой «руки потирать не время»

Действия российских военнослужащих в районе Соледара — героические, однако останавливаться и «потирать руки еще не время». Такой фразой описал ситуацию в районе этого населенного пункта пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, главная работа для Вооруженных сил (ВС) России еще впереди.

«В Соледаре проделана, действительно, гигантская работа, абсолютно самоотверженные, героические действия. Но впереди еще много работы. Не время останавливаться, не время потирать руки», — приводит агентство слова Пескова.

При этом в Кремле подчеркнули, что столь же героические действия ВС России ведет и на других направлениях специальной военной операции.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение и взятие под контроль Соледара в Донецкой народной республике. Помимо города, штурмовые отряды «Вагнера» захватили соляные шахты. В качестве доказательства Пригожин опубликовал фото из тоннеля, на котором он запечатлен в боевой амуниции в окружении своих бойцов.