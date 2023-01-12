Отец засыпанного снегом ребенка рассказал подробности произошедшего

Отец засыпанного снегом ребенка из Гатчины рассказал подробности инцидента

Отец ребенка из Гатчины в Ленинградской области, которого коммунальщики на уборочной технике засыпали снегом, рассказал подробности произошедшего инцидента. Семье не предложили помощь, сообщает Telegram-канал «78 Новости».

Мужчина узнал о произошедшем с ребенком, когда тот вернулся домой вместе с друзьями. По словам отца, физически школьник чувствует себя нормально, за исключением боли в спине. Однако в результате произошедшего мальчик сильно испугался и выглядел заплаканным. «Никто помощи не предложил. Откопали и отправили домой», — заключил мужчина.

Отец мальчика отметил, что дети решили поиграть на горке. При этом коммунальщики не огородили место проведения работ и не подавали предупредительных сигналов.

О произошедшем стало известно ранее. В сети опубликовали видео с места происшествия. На кадрах было видно, как группа людей с лопатами откапывает мальчика из сугроба.