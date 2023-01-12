Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:20, 12 января 2023Среда обитания

Отец засыпанного снегом ребенка рассказал подробности произошедшего

Отец засыпанного снегом ребенка из Гатчины рассказал подробности инцидента

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Отец ребенка из Гатчины в Ленинградской области, которого коммунальщики на уборочной технике засыпали снегом, рассказал подробности произошедшего инцидента. Семье не предложили помощь, сообщает Telegram-канал «78 Новости».

Мужчина узнал о произошедшем с ребенком, когда тот вернулся домой вместе с друзьями. По словам отца, физически школьник чувствует себя нормально, за исключением боли в спине. Однако в результате произошедшего мальчик сильно испугался и выглядел заплаканным. «Никто помощи не предложил. Откопали и отправили домой», — заключил мужчина.

Отец мальчика отметил, что дети решили поиграть на горке. При этом коммунальщики не огородили место проведения работ и не подавали предупредительных сигналов.

О произошедшем стало известно ранее. В сети опубликовали видео с места происшествия. На кадрах было видно, как группа людей с лопатами откапывает мальчика из сугроба.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Нагиев высказался о пожертвовании 200 миллионов рублей армии РФ
В Стамбуле прогремел взрыв
Организатора ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму осудили на 17 лет
Россияне купили рекордное количество золотых слитков
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Роскомнадзор назвал количество заблокированных в 2022 году мошеннических сайтов
Отец засыпанного снегом ребенка рассказал подробности произошедшего
Ида Галич показала видео из постели
В полиции отреагировали на видео с убившим кошку на глазах у детей россиянином
Россиянам назвали лучшее время для новогодних обещаний
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.