Сноуден сыронизировал по поводу обнаружения секретных бумаг у Байдена

Эдвард Сноуден: Байден забрал больше секретных документов, чем многие разоблачители

Президент США Джо Байден, похоже, «прихватил» с собой больше секретных документов, чем многие разоблачители, сыронизировал бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в своем Twitter-аккаунте.

«Для сравнения Риалити Уиннер (осужденная в США за утечку из Агентства национальной безопасности — прим. «Ленты.ру») была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, [Дональд] Трамп, [Билл] Клинтон, [Дэвид] Петреус <…> у этих парней десятки, сотни [документов]. И никакой тюрьмы», — отметил Сноуден.

Ранее в постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США призвали провести расследование в связи с обнаружением секретных бумаг времен вице-президентства нынешнего американского лидера Джо Байдена. Конгрессмен Майк Тернер считает, что найденные документы могут свидетельствовать о потенциальном нарушении главой Белого дома законов о защите национальной безопасности, в частности закона о шпионаже и закона о президентских записях.

