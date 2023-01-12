Россиянкам назвали самое модное сочетание в одежде

Российская журналистка Надежда Стрелец назвала сочетание свитшота и рубашки самым модным

Журналистка и блогер Надежда Стрелец назвала россиянкам самое модное сочетание в одежде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале «Стрелец-молодец».

По ее словам, актуальной станет комбинация свитшота и рубашки с выправленным воротником наружу. Эксперт отметила, что тренд берет свое начало от стиля преппи. Однако в классическом варианте вместо свитшота должен быть жилет или кардиган в ромбик, а рубашка при этом — аккуратно заправлена.

На данный момент в моде преобладает небрежность, объяснила специалист. В связи с этим она порекомендовала обратить внимание на рубашки белого цвета, в клетку или из денима. Что касается свитшота, то стоит присмотреться к однотонным, неоновым или с надписями.

В заключение автор поста посоветовала не носить данное сочетание с юбкой в складку и лоферами, чтобы избежать ассоциаций со студенткой.

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