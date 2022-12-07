Россиянкам назвали модную замену шапкам зимой

Дизайнер Зайнаб Сайдулаева посоветовала россиянкам носить зимой балаклавы из шерсти

Дизайнер и основательница бренда Measure Зайнаб Сайдулаева назвала россиянкам модную замену шапкам зимой. Соотвествующий комментарий эксперта приводит издание «Газета.Ru».

По словам специалистки, в данном сезоне актуальны балаклавы. «В этом году, как и в прошлом, в тренде остаются балаклавы. Они полностью закрывают лицо и шею от ветра и холода, а еще кожа меньше подвергается обветриванию», — рассказала она и посоветовала присмотреться к моделям из шерсти.

Кроме того, Сайдулаева порекомендовала обратить внимание на панамы, которые можно носить с пальто или паркой, а также пуховые платки. На данный момент в тренде вещи с национальными мотивами, считает собеседница издания.

В октябре российская журналистка и блогер Надежда Стрелец назвала несовместимый с шапкой-ушанкой предмет гардероба. Инфлюэнсер отметила, что популярный в советское время головной убор в настоящий момент вновь стал трендом. По ее словам, можно носить данный предмет гардероба из любого материала. Кроме того, подобные изделия могут иметь различную расцветку. Однако эксперт посоветовала не сочетать указанное меховое изделие с шубой.

