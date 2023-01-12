Российский генерал оценил шансы Киева отбить Соледар

Генерал Гурулев заявил об отсутствии у Киева шансов отбить Соледар

Киев будет предпринимать попытки отбить Соледар, занятый частями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», однако шансов на успех у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет. Об этом заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает «Московский комсомолец».

По его словам, высока вероятность, что украинская армия перейдет к контратаке в районе Соледара. Киев, по мнению Гурулева, может направить туда бойцов территориальной обороны и задействовать стратегический президентский резерв. Он отметил, что возвращать утерянные позиции сложнее, чем удерживать.

Генерал также предположил, что бойцы ЧВК будут использовать для обороны оборудованные ВСУ позиции. В случае попытки отбить Соледар украинскую армию ждут большие потери.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал, что подразделения ЧВК взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме отрядов вагнеровцев.