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06:17, 12 января 2023Забота о себе

Врач назвала способы справиться с эмоциональным выгоранием

Врач Ахметова: планирование отдыха и прогулки помогают при эмоциональном выгорании

Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, директор центра психологии вуза Иркям Ахметова назвала способы справиться с эмоциональным выгоранием. Об этом сообщают «Известия».

Специалист посоветовала планировать свой отдых. «Если первые признаки уже ощущаются, нужно вести календарь, где четко прописано время для отдыха в течение дня», — подчеркнула она.

По словам врача, в ситуации эмоционального выгорания также помогают прогулки и легкая физическая активность. Она добавила, что не стоит допускать дефицита витаминов B и D.

Врач подчеркнула, что ученые относят синдром эмоционального выгорания к психофизиологическим явлениям. «Если между вашим собственным вкладом в работу и полученным или ожидаемым вознаграждением есть несоответствия, то таким образом появляются первые симптомы выгорания», — сказала она.

Ранее сообщалось, что более половины работающих россиян заявили, что считают себя эмоционально выгоревшими. По данным опроса BestDoctor, 62 процента сотрудников заявили о подобных проблемах. При этом 72 процента респондентов отметили, что понимают причины своего выгорания. Так, самой распространенной причиной выгорания, связанного с работой, стало большое количество задач, ее отметили 49 процентов опрошенных.

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Марина Совина
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