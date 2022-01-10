Более половины россиян пожаловались на эмоциональное выгорание на работе
Более половины работающих россиян заявили, что считают себя эмоционально выгоревшими. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование BestDoctor.
По данным опроса, 62 процента сотрудников заявили о подобных проблемах. При этом 72 процента респондентов отметили, что понимают причины своего выгорания. Так, самой распространенной причиной выгорания, связанного с работой, стало большое количество задач, ее отметили 49 процентов опрошенных. Также среди причин россияне часто называли однообразие работы, отсутствие карьерных перспектив и невозможность влиять на результаты компании.
При этом основными симптомами выгорания респонденты считают хроническую усталость (45 процентов опрошенных), проблемы со сном (51 процент) и периодическое беспокойство (71 процент).
Ранее декан факультета психологии ТА КФУ им. Вернадского Евгений Черный раскрыл способы справиться с эмоциональным выгоранием. По его словам, облегчить это состояние поможет правильная организация отдыха. «Конечно, в течение года мы накапливаем стресс, особенно в условиях пандемии. И вот впереди мы видим возможность отдохнуть. Срабатывает "эффект усталого путника", который бредет по пустыне, видит вдалеке оазис, но на эти последние метры у него нет сил», — сказал психолог.