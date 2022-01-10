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Более половины россиян пожаловались на эмоциональное выгорание на работе

РБК: 62 процента россиян заявили об эмоциональном выгорании на работе

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Более половины работающих россиян заявили, что считают себя эмоционально выгоревшими. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование BestDoctor.

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По данным опроса, 62 процента сотрудников заявили о подобных проблемах. При этом 72 процента респондентов отметили, что понимают причины своего выгорания. Так, самой распространенной причиной выгорания, связанного с работой, стало большое количество задач, ее отметили 49 процентов опрошенных. Также среди причин россияне часто называли однообразие работы, отсутствие карьерных перспектив и невозможность влиять на результаты компании.

При этом основными симптомами выгорания респонденты считают хроническую усталость (45 процентов опрошенных), проблемы со сном (51 процент) и периодическое беспокойство (71 процент).

Ранее декан факультета психологии ТА КФУ им. Вернадского Евгений Черный раскрыл способы справиться с эмоциональным выгоранием. По его словам, облегчить это состояние поможет правильная организация отдыха. «Конечно, в течение года мы накапливаем стресс, особенно в условиях пандемии. И вот впереди мы видим возможность отдохнуть. Срабатывает "эффект усталого путника", который бредет по пустыне, видит вдалеке оазис, но на эти последние метры у него нет сил», — сказал психолог.

Марина Совина
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