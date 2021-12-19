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Психолог раскрыл способы справиться с эмоциональным выгоранием

Психолог Черный: эмоциональное выгорание поможет победить правильная организация отдыха

Фото: Pixabay

Декан факультета психологии ТА КФУ им. Вернадского Евгений Черный в интервью радио «Спутник в Крыму» раскрыл способы справиться с эмоциональным выгоранием. По его словам, облегчить это состояние поможет правильная организация отдыха.

«Конечно, в течение года мы накапливаем стресс, особенно в условиях пандемии. И вот впереди мы видим возможность отдохнуть. Срабатывает "эффект усталого путника", который бредет по пустыне, видит вдалеке оазис, но на эти последние метры у него нет сил», — сказал психолог.

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По словам Черного, победить выгорание можно с помощью психологических практик: медитации, аутотренинга и других техник, которыми можно овладеть при помощи специалистов. Но можно помочь себе самостоятельно. В первую очередь следует правильно использовать возможности для отдыха.

Эксперт пояснил, что на работе бывают минуты или часы, когда можно спокойно расслабиться, нужно позволить себе это. Кроме того, следует разнообразить жизнь и избегать рутины, например, разбить деятельность на блоки, требующие разных способностей.

Черный напомнил, что смена деятельности переключает, поддерживает активность и выталкивает из однообразия. Психолог также посоветовал больше времени проводить с семьей и приятными людьми, чтобы получать позитивные эмоции. Хорошей возможностью для этого станет новогодняя ночь за праздничным столом.

Ранее стало известно, что большинство жителей России — 75 процентов — страдают от эмоционального выгорания, это следует из исследования платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter и цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом». Респонденты указывали на отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость.

Марина Совина
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