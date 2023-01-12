Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 12 января 2023Путешествия

Стюардесса назвала самые распространенные места для скрытых камер в отелях

Популярная в сети стюардесса показала, как проверить номер отеля на наличие скрытых камер

Фото: R ARCHITECTURE / Unsplash

Стюардесса нидерландской авиакомпании KLM, ставшая популярной в сети благодаря роликам о своей профессии, назвала самые распространенные места для скрытых камер в номере отеля и показала способ их обнаружить. Своими наблюдениями она поделилась на личной странице в TikTok.

На размещенных кадрах видно, что в первую очередь бортпроводница изучает на наличие потайных записывающих устройств зеркало в ванной комнате, а также вытяжку. Далее девушка рекомендует проверить датчики дыма с помощью фонарика на мобильном телефоне, а также телевизор и шторы.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Подписчики оценили публикацию стюардессы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Я слишком ленива, чтобы делать все это, хотя это мой самый большой страх», «Следует выключить весь свет и с помощью камеры на смартфоне осмотреть всю комнату. Если вы видите какие-либо красные огни, это скрытые камеры», «В Airbnb, где я останавливался, были камеры в ванной комнате над писсуаром», — высказались они.

Ранее частный сыщик и эксперт по безопасности в компании Bond Rees Аарон Бонд назвал основные места размещения скрытых камер в номере отеля и раскрыл способы их выявить. По его словам, наиболее частые места установки — детекторы дыма, кондиционеры, розетки, дверные ручки, мягкие игрушки, часы, книги, картины и комнатные растения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В России впервые обнаружен новый вариант COVID-19 «кракен»
Депутат объяснила попавшие в эфир слова губернатора ХМАО о коррупционной схеме
Хуснуллин оценил прирост строительства в России
Девять человек пострадали при столкновении автобуса с фурой на российской трассе
Совратившего трех детей педофила объявили в розыск в России
Брат Нурмагомедова прокомментировал его решение покинуть MMA
Названный монстром российский танк Т-90М заметили в зоне СВО
Из московских аптек пропал один популярный детский препарат
Звезда «Сватов» ответила на обвинения в алкоголизме
Россияне станут больше брать займы «до зарплаты»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.