Стюардесса назвала самые распространенные места для скрытых камер в отелях

Популярная в сети стюардесса показала, как проверить номер отеля на наличие скрытых камер

Стюардесса нидерландской авиакомпании KLM, ставшая популярной в сети благодаря роликам о своей профессии, назвала самые распространенные места для скрытых камер в номере отеля и показала способ их обнаружить. Своими наблюдениями она поделилась на личной странице в TikTok.

На размещенных кадрах видно, что в первую очередь бортпроводница изучает на наличие потайных записывающих устройств зеркало в ванной комнате, а также вытяжку. Далее девушка рекомендует проверить датчики дыма с помощью фонарика на мобильном телефоне, а также телевизор и шторы.

Подписчики оценили публикацию стюардессы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Я слишком ленива, чтобы делать все это, хотя это мой самый большой страх», «Следует выключить весь свет и с помощью камеры на смартфоне осмотреть всю комнату. Если вы видите какие-либо красные огни, это скрытые камеры», «В Airbnb, где я останавливался, были камеры в ванной комнате над писсуаром», — высказались они.

Ранее частный сыщик и эксперт по безопасности в компании Bond Rees Аарон Бонд назвал основные места размещения скрытых камер в номере отеля и раскрыл способы их выявить. По его словам, наиболее частые места установки — детекторы дыма, кондиционеры, розетки, дверные ручки, мягкие игрушки, часы, книги, картины и комнатные растения.