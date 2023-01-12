Воры оставили путешествующую по Марокко россиянку в одной футболке и лосинах

Отдыхающую в Марокко российскую автостопщицу ограбили на обочине дороги

Отдыхающую в Марокко российскую туристку ограбили на обочине дороги и оставили в одной футболке и лосинах. Об этом она рассказала в Telegram-канале, посвященном путешествиям. На историю обратило внимание издание TourDom.

Инцидент произошел в среду, 11 января, недалеко от популярной у серферов деревни Тамрахт в южной части Атлантического побережья страны. Девушка, путешествующая по Марокко автостопом, оставила ненадолго рюкзак с вещами возле пустой дороги, чтобы отойти в туалет, однако по возвращении своих вещей она не обнаружила. «Рюкзак весит больше 20 килограммов. С ним вниз по горочке — вариант очень опасный. Вокруг людей не было, решила, что будет безопасно. Вернулась, а вещей нет. Что на мне было, то и осталось», — пожаловалась россиянка.

По словам автостопщицы, на руках у нее остались паспорт, мобильный телефон без зарядного устройства и немного наличных рублей. «Люди очень быстро помогли — у меня уже есть небольшой рюкзачок, кофта. Теперь точно не замерзну. Сейчас еду в полицию, — рассказала она. — Звонила в посольство, там сказали, что перезвонят. Хотя не знаю, чем они мне помогут».

Девушка считает, что рюкзак забрал кто-то из проезжавших на машине. «Все время считала, что люди помогают друг другу. А теперь одна свинья убила всю веру во всевышние силы, и только помощь окружающих возвращает веру в людей», — заключила путешественница.

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