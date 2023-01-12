Разгуливавшие по российскому региону амурские тигры задрали 20 собак

Трех тигров, которые выходили к людям в Приморье и грызли собак, разрешили отловить

В нескольких районах Приморского края разгуливают три амурских тигра, которые держат в страхе местных жителей. Хищники в течение года задрали 20 собак, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Животных замечали в Шкотовском районе и Дельнереченске, а также в Пожарском округе. Местные жители рассказали, что из-за хищников живут в страхе около года.

На сайте правительства российского региона говорится, что Росприроднадзор выдал группам охотнадзора разрешение на отлов трех амурских тигров.

Специалисты считают, что главной причиной конфликтного поведения тиров является деятельность человека. Из-за стихийных свалок, бесконтрольного выпаса скота и ненадлежащего содержания собак тигры выходят к людям.

Амурский тигр занесен в Красную книгу России, его добывание и отлов запрещено. По последним данным, в Приморском крае обитает не менее 600 из 750 особей, которые, по минимальным оценкам, обитают в дальневосточных регионах страны.

Ранее в деревне Корткерос в Коми стая волков держала в страхе местных жителей и убивала собак. Для слежки за животными организовали специальные наряды полиции.