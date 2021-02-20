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Держащие в страхе российскую деревню и убивающие собак волки попали на видео

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В деревне Корткерос в Коми стая волков держит в страхе местных жителей и убивает собак. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Волки попали на видео, снятое местным жителем. На записи видно, как один из хищников бежит по дороге с каким-то предметом в зубах, после чего роняет его. Россиянин за кадром говорит, что это голова собаки.

Мужчина рассказал «Комсомольской правде», что действие происходило на Советской улице. По его словам, волков было двое, один убежал в сторону кафе. Он добавил, что заснял выброшенную хищником голову и уехал. Вернувшись через полчаса, он не обнаружил голову на том же месте.

Издание отмечает, что волки часто выходят в деревню в поисках добычи, убивая домашних животных. Полиция сформировала специальные наряды, чтобы следить за ситуацией.

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