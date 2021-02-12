Найдена причина появления стаи зеленых собак в Подмосковье

Причиной появления в подмосковном Подольске стаи бродячих собак с шерстью зеленого цвета могла стать сухая краска, которая лежала в заброшенном хозяйственном блоке. Об этом заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, ветеринары регионального Минсельхоза нашли и проверили собак с окрасившейся шерстью. Специалисты также осмотрели хозблок в 200 метрах от места обнаружения стаи. Внутри лежали мешки с сухой зеленой краской. «Собаки спят в этом хозблоке рядом с мешками и на них. Все собаки с бирками, не агрессивные, наоборот, очень дружелюбные», — сказал чиновник.

Куратор общества защиты животных «Зоощит» сообщила агентству, что краситель оказался не токсичен, и с животными все в порядке. Они стерилизованы, вакцинированы и чипированы.

Ранее в другом подмосковном городе, Дзержинске, были замечены синие бездомные псы. Представитель компании «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец предположил, что звери могли изваляться в остатках медного купороса на территории обанкротившегося химического предприятия.

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