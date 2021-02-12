Госдума выяснит причины появления стай синих собак в российских городах

В Государственной думе России решили выяснить причины появления на улицах Подольска и Дзержинска Московской области стай бродячих собак с шерстью синего и зеленого цвета, которые предположительно могли испачкаться в резервуарах с остатками химических веществ. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает «Говорит Москва».

По словам главы комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, данный инцидент может свидетельствовать о серьезной экологической проблеме в российских городах.

«Это не вопрос того, что они такого цвета стали. Это вопрос того, что надо смотреть последствия. Надо очень серьезно расследовать сейчас, куда эти бедолаги залезли, каким образом оказалась открытой территория, что там за вещества», — заявил он.

Депутат добавил, что направит соответствующий запрос в природоохранную прокуратуру.

Представитель компании «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец рассказал журналистам, что бездомные животные обитают на территории химического предприятия, ставшего банкротом в 2015 году. Он предположил, что собаки могли изваляться в остатках медного купороса.

При этом, в Подольске, как выяснили местные зоозащитники, псы измазались в сухом красителе, который кто-то рассыпал на улице.

В июне 2020 года сообщалось, что в китайском городе Юйлинь, провинция Гуанси, прошел ежегодный фестиваль собачьего мяса. Мероприятие, приуроченное ко дню летнего солнцестояния, состоялось, несмотря на официальное исключение собак из списка животных, которых можно разводить для еды.