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Тигр загнал россиян в придорожное кафе и попал на видео

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hab.kp.ru

В Хабаровском крае тигр вышел к придорожному кафе, которое находится рядом с лесом, загнал людей в заведение и попал на видео. Ролик очевидца публикует «Комсомольская правда».

По словам автора видео, хищник пытался напасть на собаку, но она смогла убежать. «Внутрь полез, правда, голова у него не залезает. Чего-то он на меня смотрит так нехорошо», — говорит мужчина за кадром.

Очевидец попытался спугнуть зверя подачей звукового сигнала автомобиля, но ничего не вышло. Находившиеся возле кафе люди в этот момент укрылись в заведении и не выходили, пока тигр не ушел обратно в лес.

«Скопище мусора привлекает беспризорных собак, а они привлекли тигра. (...) С администрацией кафе проведена воспитательная беседа, обозначены причины произошедшего», — заявил изданию генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Ранее охотник погиб в результате нападения тигра в Хабаровском крае. Отец и сын приплыли на место на лодке и планировали проверить урожай кедрового ореха. Они случайно приблизились к хищнику, который ел добытую косулю. Зверь набросился на мужчину и растерзал его.

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