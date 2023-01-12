Уголовное дело возбудили после обнаружения детского порно у российского учителя

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за детского порно на компьютере учителя

В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения на компьютере педагога порнографических материалов. Об этом в четверг, 12 января, сообщает «Фонтанка.ру».

Учителя уже уволили из школы. Фото и видео интимного характера с изображением детей обнаружила на рабочем столе социальный педагог, когда решила воспользоваться компьютером коллеги для урока. Правоохранители проводят проверку.

Мужчина вел в школе фотокружок, занимался с детьми музыкой, а также был звукорежиссером. Педагог отрицает хранение порнографии на своем компьютере.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области рецидивиста осудили на четыре года за публикацию порно с детьми.