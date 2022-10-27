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19:22, 27 октября 2022Силовые структуры

Российского рецидивиста осудили на четыре года за публикацию порно с детьми

В Оренбургской области рецидивиста осудили на четыре года за публикацию порно с детьми

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Оренбургской области суд приговорил к четырем годам лишения свободы 42-летнего местного жителя за незаконное распространение порно. Об этом в четверг, 27 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и части 1 статьи 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант с 2019 по 2021 год публиковал в интернете интимные материалы, в том числе с детьми. Отмечается, что рецидивист уже отбывал срок за аналогическое преступления, но продолжил эту деятельность после выхода на свободу.

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Екатерина Власова
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