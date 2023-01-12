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03:28, 12 января 2023Мир

Китай назвали наибольшей угрозой для США и Японии

Госсекретарь Блинкен назвал Китай наибольшей стратегической угрозой для США и Японии
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы. Об этом он сообщил на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остиным, министром иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой, пишет РИА Новости.

«Мы согласны в том, что КНР является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры», — заявил Блинкен.

По словам Хаяси, Пекин представляет «беспрецедентный» вызов, однако Япония и Китай должны сохранять конструктивные и стабильные отношения для мира в международном сообществе.

Ранее глава американского космического агентства НАСА Билл Нельсон заявил, что китайские власти могут заявить о своих правах на территории на Луне, если одержат победу в космической гонке с США. Он указал, что США уже соревнуются с Китаем в этой отрасли.

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Марина Совина
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