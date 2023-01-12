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13:53, 12 января 2023Россия

Российские военные уничтожили пункт дислокации наемников в ДНР

Разведка группы «Викинг» уничтожила пункт временной дислокации наемников в Красногоровке

Разведка группы «Викинг» Вооруженных сил (ВС) России уничтожила пункт временной дислокации наемников в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР). Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На появившихся кадрах оператор беспилотника пробивает укрепления 152-миллимитровыми снарядами гаубиц «Мста-С», которые провоцируют объемные взрывы от детонации боекомплекта внутри здания. В беседе с агентством военные рассказали, что радиоперехваты свидетельствуют о том, что больше всего произошедшее возмутило поляков.

«Их не сильно тронула гибель товарищей по оружию из других стран, но очень расстроила потеря боекомплекта», — рассказал один из них.

Отмечается, что потери составили от 30 до 40 человек.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что при зачистке Соледара в ДНР были уничтожены 500 бойцов Вооруженных сил Украины, не пожелавших сдаться в плен.

Варвара Кошечкина
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