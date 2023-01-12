Большинство российских компаний запланировали поднять зарплаты сотрудникам

HeadHunter: 60 процентов российских компаний планируют поднять зарплаты сотрудникам зимой

Большинство российских работодателей (около 60 процентов) планируют повышение зарплат зимой этого года, сказано в исследовании HeadHunter для «Газеты.Ru».

В основном компании проводят индексацию в январе (41 процент) и феврале (19 процента). Следующий по популярности месяц пересмотра — апрель (12 процентов). Каждая десятая фирма запланировала поднять зарплаты осенью. У 43 процентов компаний это будет планово (один раз в течение года), еще 42 процента проиндексируют зарплаты сотрудникам по решению руководства.

Только 4 процента планируют пересмотреть зарплаты два и более раз за год, а 11 процентов не собираются делать этого вовсе. Медианный показатель прибавки, согласно планам компаний, составит пять тысяч рублей.

По данным hh.ru, в конце 2022-го-начале 2023 года больше всего выросли предлагаемые зарплаты в сфере консалтинга (на 24 процента), в вакансиях для студентов и молодых специалистов без опыта (на 14 процентов) и страховщиков (на 13 процентов).

В октябре исследование аналитиков FinExpertiza показало, что самые высокие средние зарплаты в России — у нефтяников и газовиков. До вычета подоходного налога они достигают 175 тысяч рублей в месяц.