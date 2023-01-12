На Урале с почестями похоронили до смерти забившего свою мать вагнеровца

В уральском Серове с почестями похоронили 46-летнего вагнеровца, забившего до смерти мать

В Серове Свердловской области с почестями похоронили 46-летнего Сергея Молодцова, вступившего в частную военную компанию «Вагнер» и погибшего в ходе проведения спецоперации. До того, как присоединиться к ЧВК, мужчина отбывал срок в колонии за то, что до смерти забил собственную мать, сообщает уральский портал Е1.

Гроб погибшего вагнеровца несли военные, на церемонии прощании выступали ветераны, которые благодарили Молодцова за проявленные мужество и героизм. В официальном некрологе администрация Серовского городского округа называет мужчину творческой натурой и «рубахой-парнем», который занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской, «любил музыку, свободу, скорость».

Глава округа Василий Сизиков позже подтвердил Е1, что Молодцов отбывал срок в колонии за убийство своей матери. «Он отбывал наказание за тяжкое преступление, душегуб», — разъяснил он. Россиянина приговорили в 2017 году к 11,5 годам тюрьмы.

Согласно приговору, Молодцов в марте 2017 года проживал вместе с гражданской женой у пожилой матери. Он часто пил и в один из дней забил пенсионерку до смерти. Мужчина нанес руками и ногами не менее шести ударов в область головы, туловища и конечностей. Ударами он сломал матери челюсть, плечо, разбил лицо и голову. Свою вину на суде Молодцов отрицал, утверждая, что пожилая женщина сама случайно упала.

За убийство Молодцов фактически отсидел чуть больше пяти лет.

В конце декабря 2022 года бизнесмен, основатель «Вагнер» Евгений Пригожин добился похорон бойца ЧВК Дмитрия Меньшикова на Белоостровском кладбище в Санкт-Петербурге.

