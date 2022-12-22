Пригожин добился похорон вагнеровца на Белоостровском кладбище в Петербурге

Пригожин заявил, что добился похорон бойца ЧВК «Вагнер» на Белоостровском кладбище

Бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО), похоронят в мемориальном комплексе на Белоостровском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, заявление которого опубликовано в официальном Telegram-канале пресс-службы компании «Конкорд».

По словам предпринимателя, похороны состоятся в субботу, 24 декабря, в 12:00. «Мы добились того, чтобы боец ЧВК "Вагнер" Дмитрий Меньшиков был захоронен на Аллее Героев Белоостровского кладбища, которое он и указал в своем предсмертном завещании», — сообщил он.

Ранее Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, зампреду верхней палаты Андрею Турчаку и другим политикам с просьбой помочь в захоронении Меньшикова с воинскими почестями в Санкт-Петербурге.

По словам бизнесмена, этот прецедент нарушает все морально-этические нормы. «Мы столкнулись с чудовищной бюрократией со стороны петербургских чиновников и подведомственных профильным комитетам Смольного структур», — заявил он в открытом письме Володину. Он также подчеркнул, что Меньшиков поехал в Донбасс добровольно и до последнего дня защищал интересы России, демонстрируя мужество в боевых действиях, а также был посмертно награжден медалью «За отвагу».

Отвечая Пригожину, спикер Госдумы подчеркнул, что на бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в ходе СВО на Украине, должны распространяться нормы действующих в России законов: «Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину. На всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий».

20 декабря власти Санкт-Петербурга ответили на критику Пригожина и заявили, что в связи с отсутствием на Белоостровском кладбище Аллеи Славы, о которой упоминал бизнесмен в своих обращениях к политикам, там создадут Аллею Доблести, где похоронят Меньшикова. По словам Инны Карпушиной, пресс-секретаря губернатора города Александра Беглова, это было согласовано с представителями погибшего вагнеровца еще 17 декабря.

В свою очередь, Пригожин назвал Аллею Доблести новым термином «хитровыдуманной администрации Смольного». По его словам, в этом мемориальном комплексе власти Петербурга «решили хоронить всякую нечисть, по их мнению, в том числе бойцов ЧВК "Вагнер"».