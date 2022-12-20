Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 20 декабря 2022Россия

Власти Петербурга ответили на критику Пригожина из-за похорон бойца ЧВК

Пресс-секретарь Беглова Карпушина: для бойца ЧВК на «Аллее Доблести» выбрано место
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Власти Санкт-Петербурга согласовали с представителями погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» похороны на «Аллее Доблести», место уже выбрано. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь губернатора Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина.

В Смольном отметили, что на Белоостровском кладбище, где руководство ЧВК просило похоронить бойца, нет «Аллеи Славы», поэтому администрация решила выделить там участок и назвать его схожим образом. Так власти города ответили на критику владельца ЧВК Евгения Пригожина в якобы имевшем место отказе в почетном захоронении.

Карпушина отметила, что захоронение на «Аллее Доблести» было согласовано еще 17 декабря, однако к 19 числу представители ЧВК и самого Меньшикова так и не приступили к организации похорон, так как ждали согласования с «самым главным руководителем».

Ранее Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко из-за «отказа» властей Санкт-Петербурга в захоронении с воинскими почестями Дмитрия Меньшикова.

Отвечая на открытое письмо Пригожина, спикер Госдумы подчеркнул, что на бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в ходе СВО на Украине, также должны распространяться нормы действующих в России законов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Военкор рассказал о проблемах ВСУ из-за западных наемников
«Транснефть» получила заявку на прокачку нефти по «Дружбе» от двух стран Европы
Работа РСЗО «Град» в зоне СВО под управлением мобилизованных попала на видео
ВСУ начали применять тактику «выжженной земли» в Артемовске
Российские рыболовы смирились с отсутствием отечественных судов
Власти США вернули личные вещи россиянина Бута
Известный рокер вспомнил о работе спортивным комментатором
США обвинили ООН в уступчивости российским угрозам
Малышева призвала россиян не питать иллюзий об активированном угле
США приостановили полеты самых дорогих бомбардировщиков после аварийной посадки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.