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02:01, 12 января 2023Мир

В США столкнулись с проблемой набора рекрутов в армию

Конгрессмен Смит заявил, что США столкнулись с проблемой набора рекрутов на военную службу

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Член палаты представителей конгресса США Адам Смит заявил, что американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на военную службу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, одной их главных причин нехватки новобранцев стала пандемия коронавирусной инфекции. Он пояснил, что рекрутеры не могли пополнить армейские ряды «традиционными способами» через работу в образовательных учреждениях.

В декабре сообщалось, что армия США в 2022 году недобрала 25 процентов военнослужащих из-за большого количества случаев ожирения, отсутствия аттестатов средней школы и проблем с психическим здоровьем среди молодежи. По данным Fox News, что снижение интереса к военной службе произошло и на фоне отделения армии от общества.

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Марина Совина
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