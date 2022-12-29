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14:19, 29 декабря 2022Мир

В США заявили о серьезном недоборе в армию

Fox News: армия США недобрала 25% военнослужащих из-за проблем с психикой среди молодежи

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Армия США в 2022 году недобрала 25 процентов военнослужащих из-за большого количества случаев ожирения, отсутствия аттестатов средней школы и проблем с психическим здоровьем среди молодежи. Об этом пишет Fox News.

Отмечается, что снижение интереса к военной службе произошло и на фоне отделения армии от общества. Американские силы набирают все меньше добровольцев из сокращающегося числа семей военных. Официальные лица подтвердили, что в этом году армия потеряла около 15 тысяч солдат от запланированного набора.

В октябре обозреватель 19Fortyfive, эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен заявила, что перед США возникла экзистенциальная угроза из-за серьезного недобора в армию. По мнению Иглен, у американцев сейчас много соперников, среди них эксперт выделила Китай, Иран, Россию, Северную Корею.

Однако самый грозный из ныне существующих врагов Пентагона, по мнению Иглен, — это нехватка живой силы для защиты нации. Эксперт указала, что из-за недобора в армию американские армейские службы «невольно и разрушительно сжимаются».

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Виктория Кондратьева
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