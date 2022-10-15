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17:48, 15 октября 2022Мир

CША предрекли исчезновение с карты из-за неожиданной проблемы

Обозреватель 19Fortyfive заявила, что США могут исчезнуть с карты из-за недобора в армию

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Перед США возникла экзистенциальная угроза из-за катастрофического недобора в армию. О такой неожиданной проблеме заявила обозреватель 19Fortyfive, эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен.

В этой связи она предрекла США в своем материале исчезновение с карты мира. По мнению Иглен, у американцев сейчас много соперников, среди них эксперт выделила Китай, Иран, Россию, Северную Корею.

Однако самый грозный из ныне существующих врагов Пентагона — это нехватка живой силы для защиты нации, подчеркнула она.

Автор пояснила, что в минувшие выходные начался новый финансовый год, а армия США не достигла цели по набору солдат, недополучив 15 тысяч военнослужащих.

Эта негативная тенденция ведет к тому, что американские армейские службы «невольно и разрушительно сжимаются», указала Иглен. С помощью полумер в США не удастся предотвратить мобилизационный кризис, резюмировала она.

Ранее в США сообщали, что дефицит бюджета Украины может превратиться в ахиллесову пяту ВСУ.

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Анна Щербакова
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