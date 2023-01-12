Раскрыты масштабы влияния крупного сбоя в США на авиацию страны

FT: тысячи рейсов были отменены или задержаны в США из-за масштабного сбоя в системе

Свыше десяти тысяч рейсов отменили или задержали в США из-за крупного сбоя в системе оповещения пилотов. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Масштабы влияния ситуации на авиацию США изданию раскрыли эксперты сервиса FlightAware. «Последние сбои произошли в среду, когда из-за компьютерного сбоя в Федеральном управлении гражданской авиации США вылет самолетов по всей стране был остановлен на два часа», — пояснили они.

Аналитики также отметили, что в период с 20 декабря 2022 года по 4 января в стране было отменено более 32 тысяч полетов. «Американские авиапассажиры столкнулись с наибольшим количеством отмен и задержек рейсов за последнее десятилетие», — подчеркнули специалисты.

Ранее в январе в США произошел серьезный сбой в системе оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку информации пилотам об опасностях полета и ограничениях в реальном времени. В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) страны заявили, что подобная ситуация поставила под угрозу все полеты на территории США.