TAC: США следует создать Центр по противодействию дезинформации по Украине из-за лжи Киева

США следует создать Центр по противодействию дезинформации по Украине из-за лжи правительства президента Владимира Зеленского. Об этом в статье для The American Conservative (TAC) заявил старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник экс-президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

По словам аналитика, созданный Киевом за счет американских налогоплательщиков Центр противодействия дезинформации работает против тех, кто призывает к отказу от эскалации конфликта и мирному урегулированию. «Вашингтон рискует оказаться втянутым в ожесточенную, жестокую войну не по своей воле. Возможно, США пора создать свой собственный Центр по противодействию дезинформации, ориентированный на Украину», — отметил он.

Бэндоу обратил внимание, что украинский центр внес в свой реестр многих американцев, включая его самого, обвинив в якобы распространении российской пропаганды. В число обвиняемых попали телеведущий Такер Карлсон из Fox News, а также Джон Миршаймер из Чикагского университета, который подробно описал неправомерное поведение США и их союзников, вызвавшее нынешний кризис.

«Если Киев собирается поливать помоями тех, кто не ложится спать, напевая "Украина прекрасная" и "Господи, храни Зеленского ", кажется справедливым отплатить ему тем же. Подумайте о недостатках Киева и о том, сколько американских политиков, аналитиков (…) и журналистов превратились в бессовестных украинских пропагандистов», — подчеркнул эксперт.